Οι Φιστικιές των Μεγάρων: Παρελθόν, παρόν και γεύση που αντέχει στον χρόνο

Η ιστορία και η γεύση του φιστικιού των Μεγάρων μέσα στους αιώνες.

Η ιστορική παράδοση.


Η καλλιέργεια του φιστικιού στην περιοχή των Μεγάρων έχει ιστορία που ξεπερνά τον αιώνα. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, οι τοπικοί αγρότες καλλιεργούσαν φιστικιές σε μικρές εκτάσεις, αξιοποιώντας το ευνοϊκό κλίμα της περιοχής. Η καλλιέργεια αυτή εξελίχθηκε σταδιακά, με την περιοχή να γίνεται γνωστή για την ποιότητα των προϊόντων της.

Το Φιστίκι Μεγάρων σήμερα

Σήμερα, το φιστίκι Μεγάρων καλλιεργείται σε εκτάσεις που εκτείνονται γύρω από την πόλη των Μεγάρων, αξιοποιώντας το μεσογειακό κλίμα με ζεστά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες. Οι φιστικιές ευδοκιμούν σε αμμώδη, ασβεστολιθικά εδάφη, που προσφέρουν την ιδανική βάση για την ανάπτυξή τους. Η συγκομιδή πραγματοποιείται από τα τέλη Αυγούστου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, με τους παραγωγούς να χρησιμοποιούν μεγάλα πανιά για τη συλλογή των καρπών. Διαβάστε περισσότερα. 

