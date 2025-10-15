Όλη η Μεσόγειος στη Σύρο: Γαστρονομία και νησιώτικη ζωή σε ένα διήμερο

Με ένα μοναδικό διήμερο που συνδυάζει έμπνευση, γαστρονομία και διάλογο για το μέλλον των νησιών.

Για δύο μέρες, η Ερμούπολη θα γεμίσει από συζητήσεις για το μέλλον της νησιωτικής ζωής αλλά και από αρώματα και γεύσεις Κυκλάδων που τιμούν την παράδοση και κοιτάζουν μπροστά. Ένα διήμερο που συνδυάζει τον θεσμό με την εμπειρία, τη βιώσιμη ανάπτυξη με την κυκλαδίτικη φιλοξενία και τη γαστρονομία με την πολιτιστική κληρονομιά, αφού η Σύρος θα φιλοξενήσει

για πρώτη φορά τη Γενική Συνέλευση και το Ετήσιο Forum του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR) σε συνδυασμό με το Συμπόσιο του Δικτύου Aegean Cuisine Cyclades 2025 με θέμα «Η Γεύση της Αυθεντικότητας», που ακολουθεί την επόμενη μέρα. Διαβάστε περισσότερα.