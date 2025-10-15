Οινοτουρισμός στην Αχαΐα και τη Βόρεια Πελοπόννησο: Ένα ταξίδι γεύσεων, ιστορίας και φύσης

Τις γεύσεις του ελληνικού κρασιού, την πλούσια ιστορία και την εκπληκτική φυσική ομορφιά της περιοχής.

Τις προηγούμενες ημέρες, συμμετείχα σε ένα αξέχαστο ταξίδι γνωριμίας στις περιοχές της Αχαΐας και της Βόρειας Πελοποννήσου, μαζί με δημοσιογράφους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης, με σκοπό την ανάδειξη του οινοτουρισμού ως πυλώνα του θεματικού τουρισμού στην Ελλάδα

Δεν επρόκειτο απλώς μια επαγγελματική υποχρέωση – ήταν μια βύθιση στις ρίζες του ελληνικού κρασιού, όπου η γεύση του οίνου μπλέκεται αρμονικά με τα αρώματα της φύσης, την ιστορία των αρχαίων μνημείων και τις γαστρονομικές απολαύσεις της τοπικής κουζίνας. Στην Αχαΐα και την Κορινθία, δύο από τους σημαντικότερους οινικούς προορισμούς της χώρας, ζήσαμε από κοντά το οινικό απόθεμα, την πολιτιστική κληρονομιά και τις σύγχρονες πρακτικές βιωσιμότητας που εφαρμόζονται στους επισκέψιμους αμπελώνες και οινοποιεία. Αυτό που ξεχώρισε για μένα ήταν η αυθεντικότητα: κάθε γουλιά κρασιού έμοιαζε να αφηγείται μια ιστορία αιώνων, ενώ η φιλοξενία των ντόπιων παραγωγών μετέτρεψε την εμπειρία σε ένα προσωπικό ταξίδι αυτογνωσίας και απόλαυσης. Διαβάστε περισσότερα.