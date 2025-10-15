Ανεβήκαμε στα Μετέωρα και δοκιμάσαμε το πρώτο παλαιωμένο τσίπουρο 12 ετών

Από τον άνθρωπο που το εμφιάλωσε πρώτος στη Θεσσαλία, τον κ. Κώστα Τσιλιλή αυτοπροσώπως.

Στην Κρήτη χτυπούν μια φορά το ποτήρι στο τραπέζι πριν πιουν το τσίπουρο, στη Θεσσαλία το προτιμούν για συζήτηση και χαλάρωση και σε μερικά χωριά της Μακεδονίας δεν το πίνουν ποτέ μόνο του χωρίς φαγητό. Όπου, όμως, κι αν υπάρχει τσίπουρο στην Ελλάδα, αναπόφευκτα χτίζεται γύρω του μια παρέα, σαν να υπάρχει μια δική του μυστικιστική αόρατη ενέργεια, που φέρνει τους ανθρώπους κοντά, από διαφορετικές γενιές, από χωριά και πόλεις, κοντινά ή μακριά, και τους ωθεί όλους μαζί να υψώσουν το ποτήρι. Αυτό ακριβώς το μαγικό του χαρακτηριστικό πήγαμε να ανακαλύψουμε από την πηγή, που δεν είναι άλλη από τον κ. Κώστα Τσιλιλή, ο οποίος πίσω στο 1989 εμφιάλωσε το πρώτο τσίπουρο στη Θεσσαλία. Κάπου εκεί, στη σκιά των Μετεώρων και μετά από απανωτά «στην υγειά μας» μάθαμε όλη την ιστορία του Τσίπουρου Τσιλιλή, από την πρώτη ημέρα, μέχρι σήμερα, 35+ χρόνια μετά. Διαβάστε περισσότερα.