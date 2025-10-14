Αίγλη Boutique: Ησυχία, φιλοξενία και αυθεντική εμπειρία στον θεσσαλικό κάμπο

Σε προσκαλεί να απολαύσεις τη φύση, να χαλαρώσεις και να «ανασάνεις» πραγματικά.

Υπάρχουν τόποι που σε κερδίζουν από την πρώτη ματιά. Όχι απαραίτητα με πολυτέλεια ή ένταση, αλλά με την απλότητά τους, τη ζεστασιά και την αίσθηση ότι ανήκεις εκεί. Ένας τέτοιος τόπος είναι τα bungalows της Αίγλης, λίγο έξω από την πόλη των Φαρσάλων, στην καρδιά του θεσσαλικού κάμπου. Εκεί όπου ο κάμπος απλώνεται σαν ζωγραφιά και ο ορίζοντας αγκαλιάζει τον ουρανό, αυτά τα ζεστά και φιλόξενα καταλύματα προσφέρουν στον επισκέπτη μια εμπειρία που συνδυάζει τη φύση, την άνεση και την οικογενειακή θαλπωρή. Διαβάστε περισσότερα.