Πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε (ή να μην κάνουμε) απολέπιση;

Πώς θα ξέρουμε αν την κάνουμε σωστά, λανθασμένα ή υπερβολικά;

Ιδού ο οδηγός με τα βασικά της απολέπισης, για καθαρό, λείο και ανανεωμένο δέρμα το φθινόπωρο.

Ο καθαρισμός και η ενυδάτωση είναι δύο βήματα που οι περισσότεροι έχουν στη ρουτίνα τους, ωστόσο και η απολέπιση είναι αρκετά σημαντική, καθώς αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα, αποκαλύπτοντας ένα πιο φρέσκο και φωτεινό δέρμα. Με τη σωστή εφαρμογή, η διαδικασία αυτή μπορεί να μειώσει τις λεπτές γραμμές, να ενισχύσει την κυκλοφορία και να προετοιμάσει την επιδερμίδα για τα επόμενα προϊόντα περιποίησης. Ωστόσο, η απολέπιση δεν είναι ίδια για όλους. Ο τύπος του δέρματος και οι προσωπικές ανάγκες καθορίζουν πόσο συχνά πρέπει να την κάνετε και ποιες τεχνικές είναι οι πιο κατάλληλες, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που καλό είναι να την αποφεύγουν. Διαβάστε περισσότερα. 

