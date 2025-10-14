Γιατί μας κάνει τόσο καλό η σούπα στο κρυολόγημα;

Όταν η μύτη «τρέχει», το θερμόμετρο ξεφεύγει από το 36,6, το κεφάλι πονάει και το στομάχι μας δεν είναι και στα καλύτερά του, τότε η σούπα ξαφνικά μεταμορφώνεται στο ιδανικό πιάτο.

Ένα πολύ σημαντικό όφελος της σούπας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι μας κρατά ενυδατωμένους, καθώς περιέχει πολύ νερό, συμπληρώνοντας την απαραίτητη ποσότητα υγρών που χρειαζόμαστε καθημερινά. Ο ατμός της μπορεί να μας ωφελήσει όταν η μύτη μας είναι βουλωμένη και η ελαφριά της υφή κάνει καλό στο στομάχι, χωρίς να το επιβαρύνει προκαλώντας μας δυσπεψία ή ακόμη πιο έντονη δυσφορία –αρκεί φυσικά η σούπα μας εν προκειμένω να μην περιέχει κρέμες γάλακτος, πικάντικα και «βαριά» συστατικά. Διαβάστε περισσότερα