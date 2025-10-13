Δευτέρα με άρωμα La Tour Melas στο Bótoxe Restaurant

Μια ιδιαίτερη βραδιά γευσιγνωσίας έχει ετοιμάσει για σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 20:00, το Bótoxe Club & Restaurant το οποίο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους φίλους της γαστρονομίας και του κρασιού σε μια βραδιά υψηλής αισθητικής, σε συνεργασία με το διεθνώς αναγνωρισμένο κτήμα La Tour Melas.

Το μενού, εμπνευσμένο από την ελληνική παράδοση με σύγχρονες τεχνικές και δημιουργικό χαρακτήρα, αναδεικνύεται μέσα από ένα μοναδικό wine pairing, σε ένα γευστικό ταξίδι που περιλαμβάνει ξεχωριστές γεύσεις με δημιουργικό χαρακτήρα. Διαβάστε περισσότερα