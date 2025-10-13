Logo Image

Δευτέρα με άρωμα La Tour Melas στο Bótoxe Restaurant

Γιατί με ένα καλό wine pairing, η εβδομάδα ξεκινά όπως πρέπει. 

Μια ιδιαίτερη βραδιά γευσιγνωσίας έχει ετοιμάσει για σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 20:00, το Bótoxe Club & Restaurant το οποίο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους φίλους της γαστρονομίας και του κρασιού σε μια βραδιά υψηλής αισθητικής, σε συνεργασία με το διεθνώς αναγνωρισμένο κτήμα La Tour Melas.

Το μενού, εμπνευσμένο από την ελληνική παράδοση με σύγχρονες τεχνικές και δημιουργικό χαρακτήρα, αναδεικνύεται μέσα από ένα μοναδικό wine pairing, σε ένα γευστικό ταξίδι που περιλαμβάνει ξεχωριστές γεύσεις με δημιουργικό χαρακτήρα. Διαβάστε περισσότερα

