Πολλαπλή διεθνής επιτυχία για το Mandarin Oriental, Costa Navarino

Το πρώτο Mandarin Oriental στην Ελλάδα κατακτά τις καρδιές των ταξιδιωτών και αποσπά διεθνείς διακρίσεις.

Στην πανέμορφη φύση της Μεσσηνίας, το Mandarin Oriental, Costa Navarino φαίνεται πως έχει καταφέρει να τραβήξει τα φώτα πάνω του, κατακτώντας διεθνείς διακρίσεις για την πολυτελή φιλοξενία και την απόλυτη εμπειρία ευεξίας. Το πολυτελές resort, που σηματοδοτεί την είσοδο του διάσημου ομίλου στην Ελλάδα, απέσπασε δύο βραβεία στα Condé Nast Traveler’s Readers’ Choice Awards 2025 – 2ο καλύτερο resort στην Ελλάδα στην αμερικανική έκδοση και 4ο στη βρετανική. Και δεν σταματά εκεί: το The Spa at Mandarin Oriental, Costa Navarino αναδείχθηκε World’s Best Resort Spa, Europe’s Best Resort Spa και Greece’s Best Resort Spa στα World Spa Awards 2025. Διαβάστε περισσότερα.