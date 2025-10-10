Logo Image

Μεσογειακή διατροφή: Η Ελλάδα και η Μεσσηνία πρωταγωνιστούν

Κορυφαίοι επιστήμονες, σεφ και φορείς συναντιούνται στην Καλαμάτα.

Στο διεθνές συνέδριο Tomorrow Tastes Mediterranean, με επίκεντρο την κληρονομιά, το παρόν και το μέλλον της μεσογειακής διατροφής.

Στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2025, η Μεσσηνία θα γίνει σημείο συνάντησης επιστημόνων, πολιτικών, σεφ και επαγγελματιών της γαστρονομίας από όλο τον κόσμο, σε δύο ημέρες γεμάτες συζητήσεις, πολιτικές παρεμβάσεις και γαστρονομικές εμπειρίες. Το 6ο διεθνές συνέδριο “Tomorrow Tastes Mediterranean 2025” (TTM 2025) φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον παγκόσμιο διάλογο για τη μεσογειακή διατροφή και τη σημασία της για την υγεία, τη βιωσιμότητα, την αγροδιατροφή και την πολιτιστική μας κληρονομιά, και διοργανώνεται από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής Torribera, μιας πρωτοβουλίας του Culinary Institute of America και του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης. Διαβάστε περισσότερα. 

