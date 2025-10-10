3 μαγικά δάση της Ελλάδας για πεζοπορία τον Οκτώβριο

Φοράμε μποτάκια, λοιπόν, ελαφρύ μπουφάν και πάμε να γειωθούμε μέσα σε πανέμορφα δάση της Ελλάδας.

Υπάρχει μια ειρωνία αυτή την εποχή: Ενώ ο Οκτώβριος είναι ίσως ο πιο υποτιμημένος μήνας για ταξίδια και εκδρομές καθώς τα πρωτοβρόχια μας δημιουργούν την ανάγκη να κουρνιάσουμε στο σπίτι, είναι ταυτόχρονα και ένα από τα πιο κατάλληλα διαστήματα για πεζοπορίες στη φύση. Οι λόγοι είναι πολλοί: Οι ζέστες του καλοκαιριού έχουν υποχωρήσει, τα χρώματα αλλάζουν σε αποχρώσεις χρυσού και κόκκινου και τα δάση μοιάζουν σαν να ξαναζωγραφίζονται, σε μια εποχή που η πεζοπορία γίνεται πραγματικά απολαυστική: ούτε κουραστική, ούτε επικίνδυνη από χιόνια ή καύσωνα. Ιδού, λοιπόν, 3 πεζοπορίες μέσα στο δάσος που αξίζει να δοκιμάσετε, μέσα από μονοπάτια που γράφουν κάθε φορά μια νέα ιστορία. Διαβάστε περισσότερα.