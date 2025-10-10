Ραντεβού (ξανά) στο NEW Hotel για brunch

Στο ξενοδοχείο όπου έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά στην Αθήνα αλλάζοντας την έννοια του κυριακάτικου πρωινού, το brunch επιστρέφει.

και θα σερβίρεται στο Art Lounge του NEW Hotel, τον ιδανικότερο χώρο για να βρεθεί κανείς τα πρωινά της Κυριακής.

Aπό τις 12 Οκτωβρίου, το εστιατόριο Art Lounge που βρίσκεται στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου και απολαμβάνει υπέροχη θέα και ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής με την υπογραφή των αδερφών Campana, θα σερβίρει επιλογές στο μενού που έχει επιμεληθεί ο executive chef Μπάμπης Κουντούρης και φέρνουν στο προσκήνιο την ελληνική παράδοση μέσα από πιάτα όπως ο καγιανάς, το τηγανόψωμο ή η κιμαδόπιτα, αλλά και τον διεθνή χαρακτήρα του ξενοδοχείου με all time classics όπως όπως το signature Steak Sandwich ή τα Pancakes Croque Madame. Από τις προτάσεις δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι γλυκές επιλογές, όπως το βάσκικο cheesecake, αλλά και ο εξαιρετικός καφές, οι φρέσκοι χυμοί και τα κοκτέιλ. Παράλληλα, από το Bloody Mary Station μπορείτε να επιλέξετε το αγαπημένο σας για να συνοδεύσει τις πλούσιες γεύσεις. Διαβάστε περισσότερα.