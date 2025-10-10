Logo Image

3 tips και μια συνταγή για τέλειους γίγαντες φούρνου

Με τα πρώτα φθινοπωρινά πρωτοβρόχια και τις χαμηλές θερμοκρασίες, οι γίγαντες μπήκαν και πάλι στο τραπέζι –κυριολεκτικά.

Αυτή τη φορά, όμως, τους αναβαθμίζουμε για έξτρα γεύση και οφέλη, χωρίς να τους αφαιρούμε τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα.

Οι γίγαντες φούρνου είναι από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Θρεπτικοί, χορταστικοί, γεμάτοι πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, αποτελούν ιδανικό comfort food που ταιριάζει όλες τις εποχές και πόσο μάλλον στο φθινόπωρο και το χειμώνα, που οι θερμοκρασίες πέφτουν και τα πλούσια φαγητά μας φαίνονται πιο λαχταριστά. Κι όσο κι αν είναι πεντανόστιμοι, θρεπτικοί και «μαμαδίσιοι», με μερικές απλές κινήσεις μπορούν να απογειωθούν και σε γεύση και σε οφέλη. Διαβάστε περισσότερα. 

