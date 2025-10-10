Logo Image

Στα καλύτερα bar του κόσμου βρίσκονται και 4 αθηναϊκά

Στα καλύτερα bar του κόσμου βρίσκονται και 4 αθηναϊκά

Η Αθήνα για ακόμη μια χρονιά κατακτά αρκετές θέσεις στη λίστα.

Με θέσεις ανάμεσα στα 100, στα 50 και στα 10 καλύτερα του κόσμου, τέσσερα bar της Αθήνας έχουν κάθε λόγο να τσουγκρίσουν τα κοκτέιλ τους.

Η λίστα με τα καλύτερα bar του κόσμου για όσους αγαπούν τα δημιουργικά και εμπνευσμένα κοκτέιλ σε προσεγμένους χώρους είναι πλέον στη διάθεσή μας και η Αθήνα για ακόμη μια χρονιά κατακτά αρκετές θέσεις στη λίστα.

Ξεκινώντας από τη διευρυμένη λίστα με τα κορυφαία 100, στη θέση 62 συναντάμε το Barro Negro (Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 15), το οποίο πέρσι βρισκόταν στη θέση 68. Να σας πούμε ότι το Barro Negro είναι το πρώτο Tequila & Mezcal bar της Αθήνας, δημιούργημα δυο φίλων, του Γιώργου Καβακλή και του Στέλιου Παπαδόπουλου, το οποίο άνοιξε το 2019 και εδώ και 5 χρόνια έχει τη δική του θέση στη λίστα. Διαβάστε περισσότερα. 

