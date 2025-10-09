Μεγάλη Βρεταννία: Το ιστορικό ξενοδοχείο της Αθήνας στην κορυφή της Ευρώπης

Το στολίδι του κέντρου της Αθήνας αναδείχθηκε το κορυφαίο ξενοδοχείο της Ελλάδας.

Με μοναδική θέα στην Ακρόπολη και αποτελώντας ιστορικό τοπόσημο της Αθήνας από το 1874, το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, κατέκτησε την πρώτη θέση στα Readers’ Choice Awards 2025, στην κατηγορία Our Readers’ Favourite Hotels in Europe βάσει των προτιμήσεων των αναγνωστών της βρετανικής έκδοσης του περιοδικού Condé Nast Traveller, οι οποίοι την ανέδειξαν ως το κορυφαίο ξενοδοχείο της Ελλάδας. Συνδυάζοντας την πολυτέλεια, την ιστορική αίγλη και τη σύγχρονη φιλοξενία, η Μεγάλη Βρεταννία «κέρδισε» τις προτιμήσεις χάρη στην απαράμιλλη εμπειρία διαμονής, τα βραβευμένα εστιατόρια, τους εκλεπτυσμένους χώρους ευεξίας και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, αποτελώντας τον απόλυτο προορισμό για απαιτητικούς ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, απέναντι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Να σημειώσουμε ότι η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς προέρχεται από τις ψήφους χιλιάδων ταξιδιωτών, οι οποίοι αναγνώρισαν για ακόμη μία φορά την εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών και τον εμβληματικό χαρακτήρα του ιστορικού ξενοδοχείου. Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία έχει τιμηθεί κατ’ επανάληψη από τον θεσμό τα προηγούμενα χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση και εμπιστοσύνη των διεθνών επισκεπτών του, ενώ η ελληνική φιλοξενία συνολικά έλαμψε και φέτος ως ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς. Διαβάστε περισσότερα.