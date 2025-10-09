Logo Image

Η άσκηση που θα σώσει τη μέση σας χωρίς να καταπονεί τη σπονδυλική στήλη

H σωστή άσκηση μπορεί να προσφέρει πολλά.

Αν η μέση σας… τρίζει κάθε φορά που κάθεστε ή σκύβετε, ήρθε η ώρα να της δώσετε τη στήριξη που χρειάζεται: τους μυς του πυρήνα σας.

Αν κάτι έχουμε κοινό οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη μετά τα 35 είναι οι ενοχλήσεις στη μέση, όταν στεκόμαστε πολλή ώρα, όταν κουραζόμαστε, με καθημερινές δραστηριότητες, όταν καθόμαστε και πάμε να σηκωθούμε… Κι αυτό που βλέπουμε όσον αφορά την άσκηση, είναι ότι πολλοί άνθρωποι επικεντρώνονται σε κοιλιακούς ή γλουτούς χωρίς όμως να καταλαβαίνουν ότι η σταθερότητα της μέσης εξαρτάται κυρίως από τους μυς του κορμού που βρίσκονται πιο βαθιά. Κι εδώ, λοιπόν, η σωστή άσκηση μπορεί να σας προσφέρει προστασία, ευλυγισία και ισορροπία, μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμών. Διαβάστε περισσότερα. 

