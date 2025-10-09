Ανακαλύπτοντας τη Βόρεια Ελλάδα σε 10 στάσεις

Δέκα πόλεις–σταθμούς που κρύβουν θησαυρούς και ιστορίες να μας πουν.

Έδεσσα, η πόλη του νερού: Χτισμένη στους πρόποδες του όρους Βέρμιο, με καταπληκτική θέα στον κάμπο, με άφθονα νερά και πλούσια βλάστηση, αλλά και με μεγάλη ιστορική κληρονομιά, η Έδεσσα είναι ιδανική απόδραση για κάτι ξεχωριστό. Τα δάση του Βόρα κατηφορίζουν μέχρι την πόλη, ενώ ποτάμια διασχίζουν κάθε της γειτονιά και οι διάσημοι καταρράκτες της αποτελούν ένα εντυπωσιακό θέαμα για μικρούς και μεγάλους. Μην παραλείψετε μια στάση στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού, που παρουσιάζει την ιστορία της χρήσης του νερού στην πόλη. Διαβάστε περισσότερα.