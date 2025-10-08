Κυκλάδες 2025: Ποιο νησί «απογειώθηκε» στις αφίξεις

Με την πρωτιά να πηγαίνει στη βασίλισσα του ηλιοβασιλέματος.

Η βασική τουριστική περίοδος του 2025 έφερε κύματα… αεροπορικών αφίξεων στα νησιά των Κυκλάδων, με περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια επιβάτες να αποβιβάζονται από Απρίλιο έως Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που επεξεργάστηκε η MTC Group. Η Σαντορίνη κρατάει σταθερά τα σκήπτρα με 818.551 αφίξεις, η Μύκονος ακολουθεί δυναμικά με 604.963, ενώ η Πάρος, η Νάξος, η Μήλος και η Σύρος συμπληρώνουν το παζλ του καλοκαιρινού τουρισμού με 124.390, 83.345, 41.033 και 6.630 αφίξεις αντίστοιχα.

Η αναλογία αφίξεων και επιχειρήσεων: Η εικόνα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αν δούμε την αναλογία αφίξεων με τις επιχειρήσεις καταλυμάτων και εστίασης. Η Σαντορίνη διαθέτει 1.402 επιχειρήσεις, η Νάξος 676, η Μύκονος 621, η Πάρος 596, η Μήλος 574 και η Σύρος 207. Η διαφορά στις υποδομές δείχνει και τον διαφορετικό τρόπο που κάθε νησί υποδέχεται τον τουρισμό. Διαβάστε περισσότερα.