Πώς να κλείσετε οικονομικά αεροπορικά: Τι αλλάζει σε ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα

Τα δεδομένα αλλάζουν και θα πρέπει να είστε των (πολύ) φρονίμων το παιδί για να εξασφαλίσετε καλές τιμές στα επόμενα αεροπορικά σας.

Τα τελευταία χρόνια ξέραμε όλοι ότι οι Τρίτες ήταν η «χρυσή ημέρα» για προσφορές σε πτήσεις και τα μεσοβδόμαδα ταξίδια αυξήθηκαν σε ζήτηση.

Πλέον, όμως, αυτή η εποχή έχει περάσει, καθώς τα νέα κυκλοφόρησαν και οι αεροπορικές… «έμαθαν» το παιχνίδι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βρείτε μια καλή τιμή.

«Η καλύτερη περίοδος είναι συνήθως 1 έως 3 μήνες πριν από ένα ταξίδι εντός χώρας και 2 έως 6 μήνες πριν από ένα διεθνές ταξίδι», λέει ο Jesse Neugarten, ιδρυτής και CEO του Dollar Flight Club. Οι αεροπορικές χρησιμοποιούν δυναμικές τιμές, οπότε τα εισιτήρια αλλάζουν συνεχώς, αλλά σε αυτό το χρονικό πλαίσιο θα βρείτε συχνά την καλύτερη ισορροπία τιμής και διαθεσιμότητας πριν η τελευταία στιγμή αυξήσει τη ζήτηση. Διαβάστε περισσότερα. 

