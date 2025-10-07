Logo Image

5ο Athens Wine & Art Festival: Εκεί που το κρασί συναντά τον καμβά

Πλησιάζει η πρώτη έκθεση κρασιού της χρονιάς.

Φιλοξενεί εκτός από λαχταριστές ετικέτες και συναρπαστική σύγχρονη τέχνη από διακεκριμένους και νέους Έλληνες εικαστικούς.

Οι φίλοι του κρασιού και της Τέχνης το περιμένουν εναγωνίως κάθε φθινόπωρο, καθώς εγκαινιάζει την οινική σεζόν με τον πιο δημιουργικό τρόπο, μπλέκοντας οινικές ιστορίες με καλλιτεχνική διάθεση. Μιλάμε φυσικά για το Athens Wine & Art Festival που επιστρέφει για 5η χρονιά, αποτελώντας την πιο εμπνευσμένη συνάντηση κρασιού και τέχνης. Φέτος, ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, στον εμβληματικό χώρο του παλαιού ξενοδοχείου ΟΛΥΜΠΙΑΣ, στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Σοφοκλέους, στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Διαβάστε περισσότερα. 

