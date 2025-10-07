Logo Image

Πόσο καλό ή κακό μας κάνει η βροχή;

Clickatlife

Πόσο καλό ή κακό μας κάνει η βροχή;

Από το απαλό ψιλόβροχο μέχρι την έντονη καταιγίδα, η βροχή έχει επίδραση στην ψυχολογία μας που μπορεί να διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Έχοντας περάσει μήνες με ελάχιστη ή καθόλου βροχή στην καλοκαιρινή Ελλάδα, το φθινόπωρο έρχεται κνα αλλάξει τη διάθεσή μας.

Τα πρωτοβρόχια για κάποιους είναι ρομαντικά και «χουχουλιάρικα», για άλλους είναι μελαγχολικά και υποτονικά και η επίδρασή τους δεν είναι τυχαία στην ψυχολογία μας. Η αλλαγή της φωτεινότητας, ο ήχος των σταγόνων και η αίσθηση της υγρασίας ενεργοποιούν διαφορετικές νευροχημικές και συναισθηματικές αντιδράσεις στον καθένα μας, με αποτέλεσμα η βροχή να επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο τη διάθεση, τη συγκέντρωση και τη δημιουργικότητα. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube