Πόσο καλό ή κακό μας κάνει η βροχή;

Έχοντας περάσει μήνες με ελάχιστη ή καθόλου βροχή στην καλοκαιρινή Ελλάδα, το φθινόπωρο έρχεται κνα αλλάξει τη διάθεσή μας.

Τα πρωτοβρόχια για κάποιους είναι ρομαντικά και «χουχουλιάρικα», για άλλους είναι μελαγχολικά και υποτονικά και η επίδρασή τους δεν είναι τυχαία στην ψυχολογία μας. Η αλλαγή της φωτεινότητας, ο ήχος των σταγόνων και η αίσθηση της υγρασίας ενεργοποιούν διαφορετικές νευροχημικές και συναισθηματικές αντιδράσεις στον καθένα μας, με αποτέλεσμα η βροχή να επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο τη διάθεση, τη συγκέντρωση και τη δημιουργικότητα. Διαβάστε περισσότερα.