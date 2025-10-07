Τετραήμερο στη Βόρεια Μακεδονία: Λίμνες, θρύλοι και κορυφές

Με μια ημέρα άδεια έχουμε ένα τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου που μας δίνει την τέλεια αφορμή για ταξίδι.

Ένα ταξίδι όχι πολύ μακρινό κι όχι πολύ απαιτητικό από άποψη budget, αλλά σίγουρα πλούσιο από θέμα εμπειρίας και εικόνων. Κάτι τέτοιο έχει στο μυαλό της η ομάδα Comboride για τις 25-28 Οκτωβρίου, όπου ετοιμάζεται να αναχωρήσει οδικώς για Βόρεια Μακεδονία.

Εκεί, θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε τρία Εθνικά Πάρκα, αλπικές κορυφές με παγετωνικές λίμνες, αλλά και δύο από τις μεγαλύτερες λίμνες των Βαλκανίων – την Οχρίδα και τις Πρέσπες.

Δεν πρόκειται μόνο για φυσικά τοπία. Θα σας εντυπωσιάσουν τα ιστορικά μνημεία, τα πολιτιστικά αξιοθέατα και η αυθεντική ατμόσφαιρα των πόλεων και των μοναστηριών της περιοχής. Πρόκειται για μια πραγματική Balkan Odyssey από το Pelister ως την Οχρίδα, με πολλή δράση, εικόνες και εμπειρίες που θα σας μείνουν αξέχαστες. Διαβάστε περισσότερα.