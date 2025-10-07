Ζήστε το φθινόπωρο στο Kinsterna: Από μονοπάτια και τσίπουρο μέχρι spa εμπνευσμένο από τη Λακωνία

Με φόντο το κάστρο της Μονεμβασιάς και την υπέροχη λακωνική φύση ντυμένη στα ζεστά χρώματα του φθινοπώρου.

Τα φθινοπωρινά ταξίδια φέρνουν μαζί τους πάντα έναν ρομαντισμό που καμία άλλη εποχή δεν έχει. Κρατώντας ίσες αποστάσεις από τα πλήθη του καλοκαιριού, αλλά και από την παγωμένη αίσθηση του χειμώνα, η πιο χρυσαφένια εποχή του χρόνου είναι ιδανική για να απολαύσουμε προορισμούς και δραστηριότητες σε γλυκές ακόμη θερμοκρασίες, με φόντο τα χρυσοκόκκινα τοπία της Ελλάδας. Στην καρδιά αυτής της φθινοπωρινής μαγείας βρίσκεται η Λακωνία, όπου οι ελαιώνες χρυσίζουν στον ήλιο, τα μονοπάτια οδηγούν σε κρυφές γωνιές και η ιστορία ζωντανεύει στα γραφικά της χωριά, προσφέροντας ιδανικό σκηνικό για αποδράσεις που συγχρονίζουν σώμα και πνεύμα με τον τόπο και την εποχή. Ακριβώς εκεί, στον οικισμό του Αγίου Στεφάνου, μέσα σε μια έκταση 100 στρεμμάτων με πλούσια φύση, με θέα το κάστρο της Μονεμβασιάς, το Kinsterna συμπυκνώνει όλη την αίσθηση της εποχής σε μια αυθεντική διαμονή που συνδυάζει χαλάρωση, αλλά και δραστηριότητες εντός και εκτός ξενοδοχείου, που τα έχουν όλα. Διαβάστε περισσότερα.