Η Grecotel «συστήνει» την Ελλάδα στην ινδική αγορά πολυτελούς τουρισμού

Και η φιλοξενία κράτησε από τις 13 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2025.
Το διάστημα αυτό, η Grecotel Hotels & Resorts, σε συνεργασία με την Elysian, φιλοξένησε ένα εξαιρετικό Familiarization (FAM) Trip για 11 κορυφαίους ταξιδιωτικούς συμβούλους από Μουμπάι, Δελχί και Μπανγκαλόρ. Στόχος ήταν η περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, δύο πολιτισμών που μοιράζονται αγάπη για παράδοση, φιλοξενία και γιορτή.
Το ταξίδι ξεκίνησε στην Κέρκυρα, με διαμονή στο Corfu Imperial, ξενάγηση στην παλιά πόλη και μια αξέχαστη βραδιά στο Danilia Village. Ακολούθησε η Μύκονος, με διαμονή στο εντυπωσιακό Mykonos Blu, όπου οι συμμετέχοντας απόλαυσαν την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα του νησιού και την αυθεντική φιλοξενία της Grecotel. Η αυλαία έπεσε στην Αθήνα, με διαμονή στο Cape Sounio ενώ παρατέθηκε και ένα λαμπερό Gala Dinner στο εμβληματικό The Dolli. Διαβάστε περισσότερα.