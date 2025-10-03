Η Grecotel «συστήνει» την Ελλάδα στην ινδική αγορά πολυτελούς τουρισμού

Και η φιλοξενία κράτησε από τις 13 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Το διάστημα αυτό, η Grecotel Hotels & Resorts, σε συνεργασία με την Elysian, φιλοξένησε ένα εξαιρετικό Familiarization (FAM) Trip για 11 κορυφαίους ταξιδιωτικούς συμβούλους από Μουμπάι, Δελχί και Μπανγκαλόρ. Στόχος ήταν η περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, δύο πολιτισμών που μοιράζονται αγάπη για παράδοση, φιλοξενία και γιορτή.