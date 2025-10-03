Logo Image

Η Grecotel «συστήνει» την Ελλάδα στην ινδική αγορά πολυτελούς τουρισμού

Clickatlife

Η Grecotel «συστήνει» την Ελλάδα στην ινδική αγορά πολυτελούς τουρισμού

Η Grecotel Hotels & Resorts, σε συνεργασία με την Elysian, άνοιξε ένα ακόμη κεφάλαιο στις ελληνοϊνδικές ταξιδιωτικές σχέσεις.

Και η φιλοξενία κράτησε από τις 13 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Το διάστημα αυτό, η Grecotel Hotels & Resorts, σε συνεργασία με την Elysian, φιλοξένησε ένα εξαιρετικό Familiarization (FAM) Trip για 11 κορυφαίους ταξιδιωτικούς συμβούλους από Μουμπάι, Δελχί και Μπανγκαλόρ. Στόχος ήταν η περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, δύο πολιτισμών που μοιράζονται αγάπη για παράδοση, φιλοξενία και γιορτή.

Το ταξίδι ξεκίνησε στην Κέρκυρα, με διαμονή στο Corfu Imperial, ξενάγηση στην παλιά πόλη και μια αξέχαστη βραδιά στο Danilia Village. Ακολούθησε η Μύκονος, με διαμονή στο εντυπωσιακό Mykonos Blu, όπου οι συμμετέχοντας απόλαυσαν την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα του νησιού και την αυθεντική φιλοξενία της Grecotel. Η αυλαία έπεσε στην Αθήνα, με διαμονή στο Cape Sounio ενώ παρατέθηκε και ένα λαμπερό Gala Dinner στο εμβληματικό The Dolli. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube