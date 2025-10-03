To Bungalow 7 σερβίρει ξανά brunch σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Το καλοκαίρι έκανε το διάλειμμά του, τώρα που φθινοπωριάζει, όμως, το αγαπημένο brunch του Bungalow 7 επιστρέφει ανανεωμένο και απολαυστικό ξεκινώντας από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, κάθε σαββατοκύριακο.

Η έξοδος του weekend, λοιπόν, ξεκινά από νωρίς στα Αστέρια Γλυφάδας, σε έναν χώρο με ξεχωριστή αρχιτεκτονική ταυτότητα, αίσθηση κομψότητας και έναν μαγευτικό διάλογο του χώρου με τη θάλασσα. Στο Bungalow 7 θα απολαύσετε πρωινά γεμάτα γεύση και διάθεση, σε τραπέζια με αίσθηση ζεστής οικειότητας και καναπέδες για πιο laid-back στιγμές με καφέ και γλυκό ή μικρά πιάτα που συνοδεύουν κοκτέιλ και κρασί, όσο η μέρα προχωρά. Διαβάστε περισσότερα.