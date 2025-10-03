Logo Image

To Bungalow 7 σερβίρει ξανά brunch σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Clickatlife

To Bungalow 7 σερβίρει ξανά brunch σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Φθινόπωρο σημαίνει επιστροφή στα brunch της πόλης, αλλά στο Bungalow 7 έχουμε bonus τη θέα στη θάλασσα.

Το καλοκαίρι έκανε το διάλειμμά του, τώρα που φθινοπωριάζει, όμως, το αγαπημένο brunch του Bungalow 7 επιστρέφει ανανεωμένο και απολαυστικό ξεκινώντας από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, κάθε σαββατοκύριακο.

Η έξοδος του weekend, λοιπόν, ξεκινά από νωρίς στα Αστέρια Γλυφάδας, σε έναν χώρο με ξεχωριστή αρχιτεκτονική ταυτότητα, αίσθηση κομψότητας και έναν μαγευτικό διάλογο του χώρου με τη θάλασσα. Στο Bungalow 7 θα απολαύσετε πρωινά γεμάτα γεύση και διάθεση, σε τραπέζια με αίσθηση ζεστής οικειότητας και καναπέδες για πιο laid-back στιγμές με καφέ και γλυκό ή μικρά πιάτα που συνοδεύουν κοκτέιλ και κρασί, όσο η μέρα προχωρά. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube