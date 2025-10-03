TikTok στην Ελλάδα: Μήπως έχει και τη θετική του πλευρά;

Το TikTok μπορεί να μας εμπνεύσει και να μας φέρει πιο κοντά σε όμορφα και ουσιαστικά πράγματα.

Με περισσότερους από 4,5 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα και πάνω από 200 εκατομμύρια στην Ευρώπη*, το TikTok δεν είναι μόνο ψυχαγωγία και ανούσιο scroll -είναι και μια πλατφόρμα όπου η δημιουργικότητα, η κοινότητα και η αυθεντικότητα παίρνουν σάρκα και οστά. Από καθημερινές ιστορίες μέχρι ταξίδια, βιβλία και χρήσιμες συμβουλές φροντίδας, η ελληνική κοινότητα της πλατφόρμας αποδεικνύει ότι το TikTok μπορεί να μας εμπνεύσει και να μας φέρει πιο κοντά σε όμορφα και ουσιαστικά πράγματα, μακριά από το σκοτάδι πολλών λογαριασμών. Εδώ «γεννιούνται» και οι τάσεις: το 76% των χρηστών δηλώνει ότι το TikTok τους βοηθά να παρακολουθούν τι είναι δημοφιλές**, ενώ το 33% παρακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 για πρώτη φορά μέσω του TikTok, ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο της τηλεόρασης και του streaming (28%)***. Διαβάστε περισσότερα.