Οκτώβριος: Οι top επιλογές για city break και φθινοπωρινές αποδράσεις

Τον Οκτώβριο έχετε μεγάλη πιθανότητα να βρείτε καλές προσφορές σε αεροπορικά και δωμάτια.

Δουβλίνο, Ιρλανδία για το Μουσείο Λογοτεχνίας: Εκτός από το υπέροχο πράσινο του Δουβλίνου, που πρέπει να το δείτε πριν πιάσει η βαρυχειμωνιά, το Μουσείο Λογοτεχνίας, είναι μια όμορφη στάση, αποτελώντας «ναό» σύγχρονης λογοτεχνίας, σε ένα ιστορικό κτίριο, στο νότιο άκρο του St. Stephen's Green, κεντρικού πάρκου της πόλης. Εκεί θα βρείτε το πρώτο αντίτυπο (Copy No. 1) του Ulysses του 1922 του ιρλανδού James Joyce, μεταξύ άλλων, ενώ υπάρχουν κατά καιρούς συνέργειες (π.χ. πολιτιστικά πακέτα) για ξεναγήσεις. Κι αφού ανακαλύψετε το μουσείο και το πράσινο της πόλης, κάντε μια βόλτα σε δυο αγορές, στη Design House στη Dawson Street και στο Powerscourt Center, όπου θα βρείτε μαγαζιά με τοπική μόδα.