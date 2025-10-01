Transboundary River Forum: Ελλάδα και Αλβανία ενώνουν δυνάμεις για τον Αώο/Vjosa

Στο επίκεντρο, η κοινή δέσμευση για τη δημιουργία του πρώτου Διασυνοριακού Πάρκου Άγριου Ποταμού στην Ευρώπη, Αώου/Vjosa.

Με ένα ισχυρό μήνυμα συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας και με τη συμβολή επιστημόνων, θεσμικών παραγόντων, τοπικών κοινοτήτων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, ολοκληρώθηκε το Transboundary River Forum (TRF) που πραγματοποιήθηκε από το MedINA, σε συνεργασία με το EuroNatur και την EcoAlbania, στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας Save the Blue Heart of Europe, στα Ιωάννινα και την Κόνιτσα στις 24–27 Σεπτεμβρίου 2025. Στο επίκεντρο του φόρουμ, η κοινή δέσμευση για τη δημιουργία του πρώτου Διασυνοριακού Πάρκου Άγριου Ποταμού στην Ευρώπη, Αώου/Vjosa.

Οι συζητήσεις εστίασαν στις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακοί ποταμοί, από τις αναπτυξιακές πιέσεις, την απώλεια βιοποικιλότητας και την κλιματική κρίση έως τις ελλείψεις στο θεσμικό πλαίσιο και ζητήματα διακυβέρνησης, επισημαίνοντας την ανάγκη να ενισχυθεί η εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, προβλήθηκαν επιτυχημένα παραδείγματα διασυνοριακής συνεργασίας, όπως η Πρέσπα, ο Δούναβης κ.ά., που προσφέρουν σημαντικά διδάγματα και δείχνουν τον δρόμο προς ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Διαβάστε περισσότερα.