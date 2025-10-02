Νέα ξενοδοχεία σε Αττική, Πελοπόννησο και Κυκλάδες από το Radisson Hotel Group

Με στόχο να καλύψει πόλεις, νησιά και ηπειρωτική χώρα, το Radisson Hotel Group προχωρά σε στρατηγική επέκταση.

Και αυξάνει τα ξενοδοχεία του στην Ελλάδα από 5 σε 10 μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, αναβαθμίζοντας τη θέση του ως διακεκριμένος προορισμός φιλοξενίας. Η στρατηγική αυτή ενισχύει την παρουσία του Ομίλου στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας με αστικά ξενοδοχεία, ενώ περιλαμβάνει πολυτελή resorts στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε εμβληματικούς νησιωτικούς προορισμούς, σε στρατηγική συνεργασία με κορυφαίους επενδυτές, προσφέροντας έτσι μοναδικές εμπειρίες σε κάθε κατηγορία ταξιδιώτη. Διαβάστε περισσότερα.