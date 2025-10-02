Logo Image

Νέα ξενοδοχεία σε Αττική, Πελοπόννησο και Κυκλάδες από το Radisson Hotel Group

Clickatlife

Νέα ξενοδοχεία σε Αττική, Πελοπόννησο και Κυκλάδες από το Radisson Hotel Group

Η αλυσίδα διπλασιάζει την παρουσία της στην Ελλάδα, με νέα ανοίγματα με resorts και city hotels.

Με στόχο να καλύψει πόλεις, νησιά και ηπειρωτική χώρα, το Radisson Hotel Group προχωρά σε στρατηγική επέκταση.

Και αυξάνει τα ξενοδοχεία του στην Ελλάδα από 5 σε 10 μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, αναβαθμίζοντας τη θέση του ως διακεκριμένος προορισμός φιλοξενίας. Η στρατηγική αυτή ενισχύει την παρουσία του Ομίλου στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας με αστικά ξενοδοχεία, ενώ περιλαμβάνει πολυτελή resorts στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε εμβληματικούς νησιωτικούς προορισμούς, σε στρατηγική συνεργασία με κορυφαίους επενδυτές, προσφέροντας έτσι μοναδικές εμπειρίες σε κάθε κατηγορία ταξιδιώτη. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube