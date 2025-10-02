Φτιάξτε ντολμαδάκια γιαλαντζί με ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα

Μπουκιές τυλιγμένες σε αμπελόφυλλο, γεμάτες αρώματα και γεύσεις.

Η Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος με εξειδίκευση στα αυτοάνοσα και τη φλεγμονή και μετεκπαίδευση στη φυτοφαγία, Δέσποινα Μαρσέλου, αναβαθμίζει τα ντολμαδάκια γιαλαντζί σε μια εκδοχή που θα λατρέψετε.

Αν ένα πιάτο φέρνει όλη την παιδική μας ηλικία μπροστά μας, την τέχνη της μαμάς και της γιαγιάς και την ανεμελιά προηγούμενων δεκαετιών, αυτό είναι σίγουρα τα ντολμαδάκια γιαλαντζί. Ίσως κι επειδή δεν το τρώμε συχνά πλέον, καθώς είναι μπελαλίδικο φαγητό και οι νεότερες γενιές δεν έχουν τον χρόνο να το ετοιμάσουν, είναι ένα από τα πιάτα βαθιά ριζωμένο στην καρδιά μας και από τους πρωταγωνιστές της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Κι ενώ αγαπάμε την παράδοση και την αυθεντική του γεύση, θελήσαμε να δώσουμε σε αυτές τις μικρές μπουκιές τυλιγμένες σε αμπελόφυλλο, γεμάτες αρώματα και γεύσεις μια έξτρα παιχνιδιάρικη πινελιά, που ταυτόχρονα ανεβάζει και γεύση και διατροφική αξία. Κουκουνάρι, αποξηραμένα φρούτα και ζεστά μπαχαρικά, που θυμίζουν παλιές πολίτικες κουζίνες και φέρνουν στο πιάτο μας έναν αέρα γιορτής, όλα τυλίγονται μαζί με το ρύζι σε ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στο γλυκό και το αλμυρό, στο φρέσκο και το βαθιά αρωματικό και μπορεί να σταθεί άνετα τόσο σε καθημερινό τραπέζι, όσο και σε πιο ιδιαίτερη περίσταση. Το κουκουνάρι και τα αποξηραμένα φρούτα προσθέτουν θρεπτικά καλά λιπαρά, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, ενώ η κανέλα και το μπαχάρι ενισχύουν τη γεύση με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Μην ξεχνάτε, επίσης, ότι τα αμπελόφυλλα είναι πλούσια σε βιταμίνη Α, C και σίδηρο, βοηθώντας την πέψη και το ανοσοποιητικό. Διαβάστε περισσότερα.