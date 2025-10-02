Οργανώνετε τα χειμερινά σας ταξίδια; Προσοχή στις παγίδες του «Buy Now, Pay Later»

Το καλοκαίρι μας χαιρέτησε, αλλά η διάθεση για απόδραση συνεχίζεται ακατάπαυστα.

Mε τις αναζητήσεις στο Google για «χειμερινές διακοπές στον ήλιο» να εκτοξεύονται κατά 122% μέσα σε μία εβδομάδα και σχεδόν έναν στους τρεις (29%) να σκέφτεται ήδη βαλίτσες για φέτος τον χειμώνα… Μαζί με το trend αυτό όμως έρχεται και κάτι ακόμη: η εκρηκτική άνοδος του «Buy Now, Pay Later», των προγραμμάτων που υπόσχονται «κλείστε τώρα, πληρώστε μετά» και όπως προβλέπεται, οι χρήστες τους αναμένεται να αυξηθούν κατά 107% έως το 2028, εκτοξεύοντας τον αριθμό τους κατά σχεδόν 300 εκατομμύρια. Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο από ποτέ για ευέλικτες επιλογές πληρωμής.»

Τι είναι αυτό το BNPL που ακούτε παντού και τι κινδύνους κρύβει

Η λογική είναι απλή: σπάτε το κόστος του ταξιδιού σας σε μικρότερες δόσεις και το πληρώνετε σιγά σιγά. Ακούγεται ιδανικό για να πετάξετε σε προορισμούς με φοίνικες, αλλά —όπως σε κάθε οικονομικό εργαλείο— υπάρχουν κρυφές παγίδες. Σύμφωνα με την Consumer Finance Protection Bureau, το 63% των χρηστών BNPL έχει πάνω από μία συμφωνία δανεισμού ταυτόχρονα. Μιλάμε για το λεγόμενο «loan stacking». Με απλά λόγια; Ξεκινάτε με μια μικρή δόση για το ταξίδι και χωρίς να το καταλάβετε έχετε κι άλλες τρεις-τέσσερις σε εξέλιξη. Διαβάστε περισσότερα.