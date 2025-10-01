Κόνιτσα: Το γεφύρι που αιωρείται στον Αώο και όλα όσα αξίζει να ζήσετε στην περιοχή

Σχεδόν συνώνυμη με το γεφύρι της, η Κόνιτσα έχει το δικό της σήμα κατατεθέν.

Και μάλιστα άκρως εντυπωσιακό και περίτεχνο, φωλιασμένο στη φύση της Ηπείρου. Χτισμένο το 1870 από τον πρωτομάστορα Ζιώγα Φρόντζο, με δωρεές των κατοίκων της πόλης και κυρίως του τραπεζίτη των Ιωαννίνων Ιωάννη Ζ. Λούλη, το γεφύρι της Κόνιτσας είναι το ψηλότερο μονότοξο πέτρινο γεφύρι των Βαλκανίων, με άνοιγμα 40 μέτρων και ύψος σχεδόν 20 μέτρων. Στηρίζεται αγέρωχο πάνω από τον Αώο ποταμό και μοιάζει να αιωρείται, συνδέοντας όχι μόνο τις όχθες αλλά και το χθες με το σήμερα. Καθώς το διασχίζετε, θα έρθετε σε επαφή με τη φύση, θα ακούσετε τον ήχο του νερού και θα νιώσετε την ενέργεια του τόπου –μια εμπειρία που σίγουρα θα σας μείνει ανεξίτηλη. Διαβάστε περισσότερα.