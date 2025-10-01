Τι είναι το θεραπευτικό λουτρό ήχων και πού να το δοκιμάσετε

Η ανάγκη για χαλάρωση και αποφόρτιση από το στρες της καθημερινότητας έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους σε νέες μορφές ευεξίας.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές εμπειρίες που έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος διεθνώς είναι το Θεραπευτικό Λουτρό Ήχων, μια συνεδρία όπου ο ήχος και οι δονήσεις του χρησιμοποιούνται ως εργαλείο θεραπείας, εσωτερικής κάθαρσης και διαλογισμού.

Αυτό το φθινόπωρο, το Φεστιβάλ Γιόγκα Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 11-12 Οκτωβρίου 2025, θα σας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά αυτή την εμπειρία το Σάββατο 11/10 μέσα από ένα ειδικό εργαστήριο με τον έμπειρο δάσκαλο Περικλή Χριστοδουλόπουλο, δάσκαλο Χάθα Γιόγκα για περίπου 35 χρόνια, που έχει εκπαιδευτεί στο κέντρο Γιόγκα «Λωτός» και στο κέντρο Σατυανάντα, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Αϊγένγκαρ και Αστάγκα, ενώ ασχολείται ενεργά με το θεραπευτικό μασάζ. Ο ίδιος, έχει εκπαιδευτεί στην ηχοθεραπεία από τη μουσικό και ηχοθεραπεύτρια Shella Whitaker και διοργανώνει συνεδρίες με gong και άλλα όργανα. Είναι επίσης μαθητής του διεθνώς αναγνωρισμένου πρεσβευτή της ειρήνης Πρεμ Ραβατ. Διαβάστε περισσότερα.