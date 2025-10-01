Οι διατροφικοί συνδυασμοί του Οκτωβρίου που πρέπει να κάνετε

Κλείσαμε αισίως ένα μήνα φθινοπώρου, το οποίο, ωστόσο, ξεκινά πιο ουσιαστικά τώρα.

Η μετά το «μικρό καλοκαιράκι» του Σεπτεμβρίου εποχή έρχεται να μας βάλει ακόμη πιο «βίαια» σε υποχρεώσεις που μας κλέβουν την ενέργεια και την καλή μας διάθεση. Το καλό είναι, όμως, ότι η εποχή φέρνει πλούσιες επιλογές σε φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και όσπρια, που μπορούν να συνδυαστούν με τρόπους που ενισχύουν τη θρεπτική τους αξία και προσφέρουν ευχάριστα γεύματα. όπως τα παρακάτω.

Σούπα ενέργειας: Φακές, καρότο και τζίντζερ

Οι σούπες είναι ιδανικές για δροσερές φθινοπωρινές μέρες, καθώς θωρακίζουν το σώμα και δίνουν αίσθημα ζεστασιάς. Ο συνδυασμός φακής, καρότου και τζίντζερ, που μπορείτε να κάνετε εν προκειμένω, προσφέρει πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, ενώ το τζίντζερ ενισχύει την κυκλοφορία και την πέψη. Μία τέτοια σούπα θα σας κρατήσει χορτάτους, γεμάτους ενέργεια και προστατευμένους από τα πρώτα κρυολογήματα της εποχής, που ήδη έχουν ξεκινήσει. Διαβάστε περισσότερα.