Τι θα συμβεί στην Τήνο τον Οκτώβριο;

Εκτός από μερικά μποφόρ λιγότερα από το καλοκαίρι, η Τήνος μας επιφυλάσσει άλλον ένα πολύ καλό λόγο να την επισκεφτούμε φθινόπωρο.

Το 11ο Tinos World Music Festival.

Η Τήνος, με την μοναδική της φυσική ομορφιά και τους παραδοσιακούς οικισμούς της, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για μια συνάντηση μουσικής και πολιτισμού. Τον Οκτώβριο, ο καιρός είναι ακόμα καλός, και παρά τον συνήθη βόρειο αέρα που εξακολουθεί να φυσάει, μπορείτε να απολαύσετε το νησί με άνεση, ανακαλύπτοντας τόσο την ηρεμία των προστατευμένων περιοχών όσο και την ζωντάνια των παραλιών και πλατειών.

Στο πλαίσιο αυτής της ατμόσφαιρας, το 11ο Tinos World Music Festival (TWMF) κοιτάζει μπροστά! Πώς θα είναι η μουσική του μέλλοντος και ποια σχέση θα έχει με την παράδοση; Το φεστιβάλ φέρνει κοντά μουσικούς που επαναπροσδιορίζουν τις παραδόσεις, συνδυάζοντας διαφορετικά μουσικά είδη και δημιουργώντας νέες συνθέσεις και αυτοσχεδιασμούς, μέσα σε έναν τόπο που ενσαρκώνει τη σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Διαβάστε περισσότερα. 

