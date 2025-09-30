Τι «δουλεύει» και τι όχι στην αντιγήρανση

Η γήρανση είναι αναπόφευκτη, ο τρόπος, όμως, που γερνάμε μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από τις επιλογές μας σε καθημερινή βάση.

Η αγορά είναι γεμάτη υποσχέσεις για «μαγικές» κρέμες και συμπληρώματα που υπόσχονται νεότητα, τα ντουλάπια μας επίσης και μια «βόλτα» σε stories και TikTok των beauty influencers αρκεί για να καταλάβουμε ότι έχουμε μείνει πίσω αν βάζουμε μόνο μια ενυδατική κι ένα serum. Έχουμε, όμως, πραγματικά μείνει πίσω; Η επιστήμη δείχνει ότι λίγα πραγματικά μέτρα κάνουν τη διαφορά. Αν τα social media σας έχουν αγχώσει και φουσκώνουν το μηναίο budget σας με προϊόντα και υποσχέσεις, δείτε μια ρεαλιστική προσέγγιση στην αντιγήρανση, βασισμένη σε δεδομένα, αλλά με έναν lifestyle προσανατολισμό που μπορείτε να ενσωματώσετε στην καθημερινότητά σας. Διαβάστε περισσότερα.