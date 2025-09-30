Ασφάλεια και ζώα: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν τα παιδιά

Με σωστή ενημέρωση και απλές συνήθειες, μπορούν να απολαμβάνουν τη συντροφιά τους με ασφάλεια, χωρίς φόβους και ατυχήματα.

Ατυχήματα που προέρχονται από ζώα δε συμβαίνουν συχνά και σπάνια είναι θανατηφόρα. Όταν συμβαίνουν όμως, είναι πολύ δυσάρεστα και πολλές φορές προκαλούν στα παιδιά φοβίες που τα ακολουθούν όλη τους τη ζωή. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να καταλάβουν τα παιδιά ότι μπορούν να αποφύγουν τον τραυματισμό από ζώα, αρκεί να σέβονται τις ανάγκες και τις συνήθειες τους και να προσέχουν τον τρόπο με τον οποίο τους συμπεριφέρονται.

Πότε μπορεί να επιτεθεί ένα ζώο

Τα ζώα επιτίθενται συνήθως όταν είναι άρρωστα, όταν προστατεύουν τα μικρά τους ή την τροφή τους και γενικά όταν αισθάνονται ότι απειλούνται. Το ίδιο συμβαίνει και με τα έντομα και τα ερπετά. Ωστόσο στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά δηλητηριώδη είδη από έντομα και ερπετά, ούτε δηλητηριώδη ή επικίνδυνα ψάρια και θαλάσσιοι οργανισμοί. Το σημαντικό είναι να μάθουν τα παιδιά να τα αναγνωρίζουν και να τα αποφεύγουν. Διαβάστε περισσότερα.