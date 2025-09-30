Logo Image

Ασφάλεια και ζώα: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν τα παιδιά

Clickatlife

Ασφάλεια και ζώα: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν τα παιδιά

Τα παιδιά αγαπούν τα ζώα, αλλά συχνά αγνοούν τους κινδύνους.

Με σωστή ενημέρωση και απλές συνήθειες, μπορούν να απολαμβάνουν τη συντροφιά τους με ασφάλεια, χωρίς φόβους και ατυχήματα.

Ατυχήματα που προέρχονται από ζώα δε συμβαίνουν συχνά και σπάνια είναι θανατηφόρα. Όταν συμβαίνουν όμως, είναι πολύ δυσάρεστα και πολλές φορές προκαλούν στα παιδιά φοβίες που τα ακολουθούν όλη τους τη ζωή. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να καταλάβουν τα παιδιά ότι μπορούν να αποφύγουν τον τραυματισμό από ζώα, αρκεί να σέβονται τις ανάγκες και τις συνήθειες τους και να προσέχουν τον τρόπο με τον οποίο τους συμπεριφέρονται.

Πότε μπορεί να επιτεθεί ένα ζώο

Τα ζώα επιτίθενται συνήθως όταν είναι άρρωστα, όταν προστατεύουν τα μικρά τους ή την τροφή τους και γενικά όταν αισθάνονται ότι απειλούνται. Το ίδιο συμβαίνει και με τα έντομα και τα ερπετά. Ωστόσο στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά δηλητηριώδη είδη από έντομα και ερπετά, ούτε δηλητηριώδη ή επικίνδυνα ψάρια και θαλάσσιοι οργανισμοί. Το σημαντικό είναι να μάθουν τα παιδιά να τα αναγνωρίζουν και να τα αποφεύγουν. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube