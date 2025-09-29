Logo Image

Πόσο χαρούμενους κάνει η Αθήνα τους ταξιδιώτες; Νέα έρευνα αποκαλύπτει

Κι όμως, η Αθήνα βρίσκεται ψηλά στη λίστα με τις πιο feel-good πόλεις για όσους την επισκέπτονται, με την πρωτιά ωστόσο να κερδίζει η Λισαβόνα.

Όλοι έχουν έναν αγαπημένο ταξιδιωτικό προορισμό που τους κάνει να αισθάνονται χαρά και ευεξία όταν τον επισκέπτονται.

Σήμερα, άλλωστε, οι διακοπές δεν αφορούν μόνο αξιοθέατα ή πολυτέλεια -έχουν να κάνουν με το πώς νιώθουμε όταν ταξιδεύουμε. Το να χαλαρώνουμε, να επαναφορτιζόμαστε και να επιστρέφουμε πιο ευτυχισμένοι έχει γίνει προτεραιότητα για τους ταξιδιώτες παγκοσμίως. Έρευνες δείχνουν ότι ο «παράγοντας ευεξίας» είναι πλέον καθοριστικός στην επιλογή προορισμού: μια βρετανική μελέτη του 2024 έδειξε ότι το 73% των ταξιδιωτών δηλώνει πως η χαλάρωση είναι ο Νο.1 λόγος για διακοπές, ενώ το 50% πλέον ταξιδεύει με προτεραιότητα την ψυχική υγεία και την ευεξία. Διαβάστε περισσότερα. 

