Τριήμερο στην Ύδρα με κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργία

Στόχος η ανάδειξη της Ύδρας ως δημιουργικού κόμβου για ανερχόμενους καλλιτέχνες και την τοπική νησιωτική κοινότητα.

Με τα πλακόστρωτα, τα επιβλητικά αρχοντικά της και το εντυπωσιακό λιμάνι της, η Ύδρα έχει όλο το πακέτο για τις αποδράσεις του σαββατοκύριακου κι όχι μόνο. Αυτή την εβδομάδα, όμως, μας δίνει άλλον ένα λόγο να τη βάλουμε στην ατζέντα μας, με το ArtCinema Hydra, ένα πολιτιστικό τριήμερο τέχνης και κινηματογράφου.

Πρόκειται για έναν πολιτιστικό οργανισμό και μια πλατφόρμα καλλιτεχνών αφιερωμένη στη στήριξη και ανάδειξη ανεξάρτητων δημιουργιών στον κινηματογράφο και τις τέχνες. Μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης στη δημιουργική βιομηχανία, των πολιτιστικών ανταλλαγών και προγραμμάτων καλλιτεχνικών φιλοξενιών και της διασύνδεσης με υποστηρικτικά-χρηματοδοτικά προγράμματα και ειδικές εκδηλώσεις, το ArtCinema δίνει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες και κινηματογραφιστές να κάνουν πραγματικότητα το όραμά τους. Από τον σύγχρονο ανεξάρτητο παγκόσμιο κινηματογράφο μέχρι εμβληματικές ταινίες που σημάδεψαν το νησί και από τον εορτασμό της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της Ύδρας μέχρι τη διασφάλιση του πολιτιστικού της μέλλοντος, το ArtCinema Hydra είναι αφιερωμένο στην ανάδειξη της Ύδρας ως δημιουργικού κόμβου για ανερχόμενους καλλιτέχνες και την τοπική νησιωτική κοινότητα. Διαβάστε περισσότερα.