To challenge του φθινοπώρου που μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή: «Μια εβδομάδα χωρίς…»

Τι θα συνέβαινε άραγε αν για επτά μέρες αφαιρούσατε από τη διατροφή σας ένα συστατικό που θεωρείτε δεδομένο;

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε αν για λίγες μέρες «απελευθερώνατε» τον οργανισμό σας από κάτι που θεωρείτε δεδομένο;

Η καθημερινή διατροφή μας γεμίζει με γλυκά, επεξεργασμένα τρόφιμα, σιτηρά και προϊόντα ζωικής προέλευσης, χωρίς συχνά να σκεφτόμαστε τις επιπτώσεις, μόνο να αισθανόμαστε την απόλαυση. Τι θα γινόταν, όμως, αν για μία εβδομάδα αποφασίζατε να αποκλείσετε από τη διατροφή σας ένα συγκεκριμένο συστατικό; Το πείραμα «Μία Εβδομάδα Χωρίς…» μπορεί να σας δώσει απαντήσεις, να ανανεώσει τη σχέση σας με το φαγητό και να σας κάνει να παρατηρήσετε αλλαγές στον οργανισμό και τη διάθεση. Κι αν το θέσουμε ως challenge στον εαυτό μας, ίσως βρεθούμε να εφαρμόζουμε την πολύ σοφή ρήση του θυμόσοφου λαού «Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού». Διαβάστε περισσότερα

