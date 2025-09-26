4 φθινοπωρινά ταξίδια με μπόλικη γεύση στην Ευρώπη

Ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που συχνά περνάει απαρατήρητος από τους ταξιδιώτες, εγκλωβισμένος ανάμεσα στη ραστώνη του καλοκαιριού και στη λάμψη των Χριστουγέννων που σύντομα θα αρχίσει να αστράφτει. Κι όμως, η δέκατη σελίδα του ημερολογίου κρύβει μερικές από τις πιο απολαυστικές ταξιδιωτικές εμπειρίες της Ευρώπης, ειδικά για όσους θέλουν και λίγη παραπάνω γεύση στα ταξίδια τους. Ο καιρός είναι ακόμη ήπιος σε πολλά μέρη, οι προορισμοί λιγότερο πολυσύχναστοι και οι τιμές πιο οικονομικές. Και το καλύτερο; Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας των γεύσεων, με φεστιβάλ που αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα, τα εποχικά προϊόντα και τις παραδόσεις.

Τέσσερα φεστιβάλ ξεχωρίζουν για το φθινοπωρινό τους άρωμα, τη διεθνή τους φήμη και τη μοναδική τους ατμόσφαιρα: το Oktoberfest στο Μόναχο, το Salon du Chocolat στο Παρίσι, το Zigante Truffle Days στην Ίστρια της Κροατίας και το Φεστιβάλ Κολοκύθας στη Ludwigsburg της Γερμανίας. Όποιος ταξιδεύει για γεύσεις και εμπειρίες, θα βρει σε αυτά τα φεστιβάλ την απόλυτη αφορμή για μια απόδραση με χαρακτήρα. Διαβάστε περισσότερα