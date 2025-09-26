Logo Image

To Peskesi της Κρήτης βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης

Μια βράβευση “Made in Crete” που έστρεψε τα φώτα της Ευρώπης στα νότια της Ελλάδας.

Στις 23/9 και με αφορμή την Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της Ε.Ε. 2025 (EU Organic Day), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις Βρυξέλλες τους νικητές της τέταρτης έκδοσης των EU Organic Awards, στην κορυφή των οποίων βρέθηκε το εστιατόριο Peskesi από το Ηράκλειο Κρήτης ως το Καλύτερο Βιολογικό Εστιατόριο/Υπηρεσία Εστίασης για το 2025.

Η διάκριση ήρθε ανάμεσα σε τρεις φιναλίστ από Σλοβενία και Αυστρία, με το Peskesi να ξεχωρίζει χάρη στη φιλοσοφία «Από το αγρόκτημα στο τραπέζι και πίσω». Περισσότερο από το 80% των πρώτων υλών προέρχεται από το πιστοποιημένο βιολογικό αγρόκτημα του Peskesi στο Χαρασσό, ενώ το υπόλοιπο 20% είναι από ντόπιους παραγωγούς που μοιράζονται την ίδια αγάπη για τη βιωσιμότητα. Διαβάστε περισσότερα

