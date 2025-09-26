Το Rodos Park υποδέχεται ξανά τον Ανδρέα Λαγό: Ιόνιο και Αιγαίο σε απόλυτη αρμονία

Στις 27 Σεπτεμβρίου, το ξενοδοχείο 5* Rodos Park υποδέχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον αγαπημένο Έλληνα σεφ Ανδρέα Λαγό για να επαναλάβει την επιτυχημένη του συνεργασία με τον Executive Chef του ξενοδοχείου, Κωνσταντίνο Βασιλείου. Οι δύο σεφ ενώνουν και φέτος τις δυνάμεις τους σε μια γαστρονομική εμπειρία, που γεφυρώνει τις γεύσεις και τα αρώματα του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους.

Ο σεφ, λοιπόν, θα βρεθεί στη Ρόδο, στο σταυροδρόμι των δύο θαλασσών, για να δημιουργήσει αποκλειστικά για το Rodos Park μενού γευσιγνωσίας πέντε πιάτων. Μια ευκαιρία γνωριμίας με τοπικές πρώτες ύλες και παραδόσεις την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στους καταπράσινους κήπους του εστιατορίου Il Parco. Διαβάστε περισσότερα.