Κορτιζόνη και διατροφή: Οδηγός για να μειώσετε τις παρενέργειες

Η κορτιζόνη είναι ένα συνθετικό κορτικοστεροειδές φάρμακο που μιμείται τη φυσική κορτιζόλη, την ορμόνη που παράγει ο οργανισμός στα επινεφρίδια. Η κορτιζόλη ρυθμίζει πολλές λειτουργίες, από τον μεταβολισμό και την αντίδραση στο στρες, μέχρι το ανοσοποιητικό και τη φλεγμονή, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ομοιόστασης, δηλαδή της εσωτερικής ισορροπίας του οργανισμού. Όταν δίνεται σε μορφή φαρμάκου, η κορτιζόνη μπορεί να καταστείλει έντονα τη φλεγμονή και την υπερβολική δραστηριότητα του ανοσοποιητικού, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται σε πολλές παθήσεις, όπως:

Αυτοάνοσα νοσήματα (π.χ. ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος)

Φλεγμονώδεις παθήσεις (π.χ. άσθμα, ελκώδης κολίτιδα, κροταφική αρτηρίτιδα)

Δερματολογικές καταστάσεις με έντονη φλεγμονή

Οξείες αλλεργικές αντιδράσεις

Μεταμοσχεύσεις για την αποφυγή απόρριψης Διαβάστε περισσότερα.