Το Παραδοσιακό Καφενείο στο Κολωνάκι ανοίγει νέο κεφάλαιο

Το Παραδοσιακό Καφενείο στο κέντρο της Αθήνας ξαναγεννιέται.

Και κρατά την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά του, αλλά με μια φρέσκια, γαστρονομική ματιά. Στο Κολωνάκι, σε έναν χώρο που αναπνέει παράδοση, μνήμες και γεύσεις, όπου κάθε λεπτομέρεια –από τη διακόσμηση μέχρι την πρώτη ύλη– τιμά την ιστορία του, μας περιμένει να μας ξανασυστηθεί στη νέα εποχή του.

Στην κουζίνα, η Κυριακή Φωτόπουλου –σεφ με βαθιά γνώση της ελληνικής πρώτης ύλης, που γνωρίσαμε μέσα από τα Κτήματα Σιγάλα και Κυρ-Γιάννη– δημιουργεί πιάτα που ζουν και αλλάζουν με τον ρυθμό της φύσης. Αντλεί έμπνευση από την εποχικότητα των λαχανικών και διαμορφώνει ένα μενού που παντρεύει την καθημερινή οικογενειακή κουζίνα με τεχνικές και αισθητική που αναδεικνύουν την καθαρότητα των γεύσεων. Κάθε πιάτο αφηγείται μια ιστορία και μας προ(σ)καλεί σε μια γαστρονομική εμπειρία γεμάτη νοσταλγία και ανακάλυψη. Διαβάστε περισσότερα.