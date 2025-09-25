Η Σπηλιά των Πετραλώνων: Ταξίδι στην προϊστορική Ελλάδα

Η πρώτη εντύπωση μόλις μπει κανείς στην σπηλιά είναι η αίσθηση ενός κόσμου σχεδόν υπνωτικού.

Μερικά χιλιόμετρα από τη θάλασσα στην καρδιά της Χαλκιδικής, κοντά στο μικρό χωριό Πετράλωνα, κρύβεται ένα μέρος που μοιάζει να έχει ξεχαστεί από τον χρόνο. Η Σπηλιά των Πετραλώνων είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν γεωλογικό σχηματισμό και υπόσχεται να μας πάει ένα ταξίδι στο μακρινό παρελθόν, εκεί όπου τα ίχνη των πρώτων ανθρώπων και των ζώων που τους συνόδευαν παραμένουν άθικτα εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Για του λόγου το αληθές, εκεί, το 1960, ανακαλύφθηκε το κρανίο ενός ανθρώπου που σήμερα θεωρείται από τα παλαιότερα δείγματα προϊστορικού ανθρώπου στην Ευρώπη, ηλικίας περίπου 700.000 ετών.

Η πρώτη εντύπωση μόλις μπει κανείς στην σπηλιά είναι η αίσθηση ενός κόσμου σχεδόν υπνωτικού. Οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες σχηματίζουν περίεργες, σχεδόν εξωπραγματικές μορφές, σαν να έχουν βγει από τη φαντασία ενός καλλιτέχνη. Το φως που διαχέεται από τα μικρά ανοίγματα δημιουργεί σκιές που κινούνται αργά στους τοίχους, προσθέτοντας μια αίσθηση μυστικισμού, ενώ το γεγονός ότι εκεί έχουν βρεθεί περισσότερα από 50 είδη απολιθωμάτων ζώων και πάνω από 1500 λίθινα αντικείμενα αρχαιολογικής σημασίας, είναι από μόνο του μια απόδειξη του πλούτου της ιστορίας που κρύβει η σπηλιά, κάνοντάς την ταυτόχρονα τόπο επιστημονικής σημασίας και μυστηριώδους γοητείας. Διαβάστε περισσότερα.