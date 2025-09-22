Η Γη ζει στα Μέγαρα: Το Φεστιβάλ του 2025 που μας έκλεψε την καρδιά

Συνεχείς εκπλήξεις συμβαίνουν στα Μέγαρα, μόλις 40 λεπτά από την Αθήνα.

Στα Μέγαρα, εκεί όπου η γη ψιθυρίζει ιστορίες αιώνων μέσα από τα αρωματικά αμπέλια και τα χρυσαφένια χωράφια με φιστίκια, η 16η «Μεγάρων Γη» έκλεισε τις πύλες της χθες, 21 Σεπτεμβρίου 2025, αφήνοντας πίσω ένα σύννεφο από γέλια, μουσικές και γεύσεις που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη χιλιάδων επισκεπτών.

Από την Παρασκευή 19 μέχρι την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, το Άλσος Θεόγνιδος μεταμορφώθηκε σε έναν ζωντανό καμβά βιωσιμότητας, πολιτισμού και τοπικής υπερηφάνειας – ένα φεστιβάλ που δεν ήταν απλώς εκδήλωση, αλλά μια βαθιά σύνδεση με τη ρίζα μας, τη γη που μας θρέφει. Η τοπική αυτοδιοίκηση με πρωτοστάτη τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Δημήτρη Γεωργακή, εξασφάλισε ελεύθερη είσοδο και πρόγραμμα που κάλυπτε από νήπια μέχρι γιαγιάδες. Σε ένα τριήμερο, η «Μεγάρων Γη» απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η Δυτική Αττική κρύβει θησαυρούς που αξίζουν ένα road trip από την Αθήνα. Διαβάστε περισσότερα.