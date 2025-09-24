Δύο χιλιετίες στο βυθό: Το ναυάγιο με τα κεραμικά της Αττάλειας

Μια πρωτοποριακή ανακάλυψη στην παγκόσμια ενάλια αρχαιολογία.

Συνέβη το καλοκαίρι στα ανοιχτά των ακτών της Αττάλειας, όπου ανακαλύφθηκε ένα εντυπωσιακά καλοδιατηρημένο ναυάγιο που χρονολογείται από την Ύστερη Ελληνιστική-Πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο σε βάθος 33-46 μέτρων κοντά στο Αντρασάν (Adrasan) στην περιοχή Κουμλούζα (Kumluca). Το πιο αξιοσημείωτο, ωστόσο, της ανακάλυψης είναι ότι το φορτίο από κεραμικά σκεύη (πιάτα, κύπελλα και δίσκους) βρέθηκε σχεδόν ανέγγιχτο ύστερα από 2.000 χρόνια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Διαβάστε περισσότερα.