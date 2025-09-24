3 κοντινές μονοήμερες στη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε τον Σεπτέμβρη

Όσο σβήνουμε ημέρες από τον Σεπτέμβρη αλλά ο ήλιος παραμένει ζεστός, τόσο πιο δελεαστικό ακούγεται το σενάριο για μίνι αποδράσεις σε ήσυχα μέρη, που να συνδυάζουν μπάνιο, καλό φαγητό και λίγη εξερεύνηση της γύρω περιοχής. Ιδού τρεις προορισμοί που συνδυάζουν θάλασσα, ηρεμία και μικρές «εκπλήξεις» για τον ταξιδιώτη που θέλει να δει και κάτι παραπάνω.

Στην Κύμη με θέα το Αιγαίο: Η Κύμη στην ανατολική Εύβοια είναι ένας προορισμός που συνδυάζει θάλασσα και φύση με μοναδική αρμονία κι αν έχετε τα ζόρια σας με την πολυκοσμία, εκεί θα βρείτε την υγειά σας. Τέλη Σεπτεμβρίου, οι παραλίες της, όπως η κεντρική της Κύμης, αλλά και πιο μακρινές όπως τα Θαψά με τα τιρκουάζ νερά περίπου 14 χιλιόμετρα μακριά ή η Χηλή για να εξερευνήσετε το βυθό περίπου στα 5 χιλιόμετρα μακριά, είναι ό,τι πρέπει για ένα δροσερό και αναζωογονητικό φθινοπωρινό μπάνιο. Η διαδρομή μέχρι εκεί προσφέρει υπέροχη θέα στο Αιγαίο, μέσα από μικρά χωριά και καταπράσινους λόφους, κάνοντάς την από μόνη της απόλαυση. Εκτός από μπάνιο, αξίζει μια βόλτα στο Κάστρο Αγίου Γεωργίου, ένα μεσαιωνικό φρούριο που δεσπόζει σε έναν λόφο πάνω από το χωριό Χηλή με θέα στο Αιγαίο, με πανοραμική θέα στις γύρω παραλίες και τα καταπράσινα τοπία, ιδανικό για σύντομη πεζοπορία και φωτογραφίες. Για φαγητό, θα καθίσετε στο Καπιτσαλιό (2222 023909) για μεγάλες μερίδες ελληνικής κουζίνας σε καλές τιμές. Διαβάστε περισσότερα.