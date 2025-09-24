Logo Image

«Athens Cocktails Weekend»: Η απόλυτη fine drinking εμπειρία στο Πεδίον του Άρεως

Clickatlife

«Athens Cocktails Weekend»: Η απόλυτη fine drinking εμπειρία στο Πεδίον του Άρεως

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο.

Τα Athens Cocktails και η Jose Cuervo η Νο1 τεκίλα στον κόσμο παρουσιάζουν το Athens Cocktails Weekend. Το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στο Πεδίον του Άρεως στον Κήπο της Γαρδένιας, από νωρίς το μεσημέρι στις 14:00 έως στις 22:30 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία βιώσουν την απόλυτη Fine Drinking εμπειρία και να γευτούν υψηλής ποιότητας cocktails με τη δημοφιλή και πολυβραβευμένη Jose Cuervo Tequila και τα Fever-Tree No1 Best Selling και Top Trending mixer brand στην τιμή των 6€ και 7€. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube