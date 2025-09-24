«Athens Cocktails Weekend»: Η απόλυτη fine drinking εμπειρία στο Πεδίον του Άρεως

Τα Athens Cocktails και η Jose Cuervo η Νο1 τεκίλα στον κόσμο παρουσιάζουν το Athens Cocktails Weekend. Το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στο Πεδίον του Άρεως στον Κήπο της Γαρδένιας, από νωρίς το μεσημέρι στις 14:00 έως στις 22:30 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία βιώσουν την απόλυτη Fine Drinking εμπειρία και να γευτούν υψηλής ποιότητας cocktails με τη δημοφιλή και πολυβραβευμένη Jose Cuervo Tequila και τα Fever-Tree No1 Best Selling και Top Trending mixer brand στην τιμή των 6€ και 7€. Διαβάστε περισσότερα.